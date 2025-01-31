Белый дом подтвердил планы Трампа ввести пошлины против Мексики, Канады и Китая

Белый дом: Трамп готов ввести пошлины против Мексики, Канады и КНР с 1 февраля

Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины против Мексики, Канады и КНР с 1 февраля, подтвердила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Ее слова приводит РИА Новости.

Представитель американской администрации напомнила, что завтра крайний срок, озвученный главой государства. «Завтра он введет пошлину 25 процентов против Мексики и Канады и 10 процентов — против Китая», — уточнила она.

Левитт подчеркнула, что обещание было озвучено и оно будет исполнено.

Ранее 31 января Трамп подтвердил, что анонсированные 25-процентные пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, будут введены.

