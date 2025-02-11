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02:49, 11 февраля 2025Мир

Трамп подписал указ о введении пошлин в размере на импорт стали и алюминия

Reuters: Трамп подписал указ о введении пошлин в 25 % на импорт стали и алюминия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки стали и алюминия в США. Об этом сообщает Reuters.

Как следует из документа, данная мера не предусматривает никаких исключений. Таким образом американский лидер отменил льготы и беспошлинные квоты для основных поставщиков — Канады, Мексики, Бразилии и других стран, отмечает агентство.

До этого Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на товары из Мексики и Канады, а также тарифов в размере 10 процентов на товары из Китая. Свое решение он обосновал борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.

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