Тайвань нашел способ избежать повышенных пошлин Трампа

Bloomberg: Тайвань собрался покупать больше сжиженного природного газа из США

Для того чтобы избежать высоких пошлин со стороны нового президента США Дональда Трампа, Тайвань решил покупать у американцев больше сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, Тайбэй уже начал переговоры с заводом на Аляске о соответствующих поставках.

Издание напоминает, что в число стран, пытающихся умиротворить Трампа путем покупки американских энергоносителей и избежать таким образом пошлин, входит Южная Корея, Вьетнам и Европейский союз. Ранее Трамп заявил, что рекордный объем американского СПГ приобретет и Япония.

Что касается Тайваня, то положительное сальдо его торговли с США в 2024 году выросло больше чем на 80 процентов, до рекордных 64,9 миллиарда долларов. Однако на американский СПГ пришлось только 10 процентов поставок. Большая же часть поступила из Австралии и Катара.

В конце января Трамп посетовал на то, что 98 процентов производителей чипов перебрались на Тайвань и Белый дом намерен принять все меры для их возвращения. Добиться этой цели Вашингтон рассчитывает с помощью пошлин на импорт полупроводников.