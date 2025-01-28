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07:43, 28 января 2025Экономика

Трамп анонсировал новые пошлины

Трамп пообещал ввести пошлины на полупроводники ради возвращения заводов в США
Вячеслав Агапов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США введут пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. Новые меры анонсировал президент страны Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса, американский президент объяснил необходимость тарифов возвращением заводов в США. По его словам, порядка 98 производителей чипов перебрались на Тайвань, и он пообещал сделать все, чтобы они вернулись.

«В ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую (продукцию) с тем, чтобы вернуть производство этих важнейших товаров в Соединенные Штаты Америки», — сказал Трамп.

В дальнейшем администрация нового президента намерена также ввести пошлины на импорт стали и ряда других товаров.

Трамп уже обещал значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах, вплоть до 100 процентов. Также он угрожал постоянными пошлинами как минимум в десять процентов на весь импорт из Европы, если Евросоюз не увеличит покупки нефти и газа у США.

Вопрос пошлин на продукцию из других стран вызвала первые разногласия в команде нового президента США Дональда Трампа. Тарифы будут введены в ближайшие пару месяцев. Неясность заключается в том, что Трамп обсуждает вопрос с двумя лагерями: с политиками, которые выступают за плавное и адресное введение ограничений с целью избежать роста инфляции, а также теми, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.

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