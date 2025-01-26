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03:02, 26 января 2025Мир

В команде Трампа возникли первые разногласия. О чем спорят американские политики?

Politico: В команде Трампа возникли первые разногласия в вопросе пошлин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Неопределенность касательно введения пошлин на продукцию из других стран вызвала первые разногласия в команде нового президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что Трамп до сих пор не занялся вопросом пошлин. По мнению источников издания, бездействие указывает на то, что президент пока не решил, каким образом будут облагаться пошлины на продукцию.

Беспрецедентный уровень неопределенности по поводу пошлин является первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным позициям в отношении политики

Politico

Газета пишет, что пошлины будут введены в ближайшие пару месяцев. Неясность заключается в том, что Трамп обсуждает вопрос с двумя лагерями. В первый входят политики, которые выступают за плавное и адресное введение ограничений с целью избежать роста инфляции, во второй — те, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.

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Трамп пообещал серьезные налоговые послабления Канаде за вхождение в состав США

Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

Граждане Канады, если это произойдет, получат очень большие налоговые послабления, потому что их сейчас сильно обременяют налоги

Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома пообещал, что канадцам не придется больше беспокоиться о военных вопросах, а также они получат лучшее медицинское обслуживание.

О намерении ввести заградительные пошлины на ввоз продукции ряда стран в США Трамп неоднократно заявлял в ходе предвыборной кампании. Однако тогда речь шла о гораздо менее высоких тарифах.

Политик, в частности, говорил о необходимости ввести пошлины на импортную продукцию в размере от 10 до 20 процентов от таможенной стоимости. Самые большие тарифы (до 60 процентов) Трамп планировал ввести на товары из Китая.

Трамп высказался против пошлин в отношении Китая

Американский лидер 24 января заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая, пишет Bloomberg. По его словам, тарифы дают США весьма большую власть над Китаем, где очень не хотят, чтобы Вашингтон использовал эту возможность.

И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть

Дональд Трамппрезидент США

Рынки, как пишет Bloomberg, восприняли это как позитивный знак того, что новый глава государства решил воздержаться от введения пошлин на китайский импорт. Тем не менее эксперты полагают, что Трамп, скорее всего, не откажется от угроз тарифами, а значит, для Китая и остального мира очень многое поставлено на карту.

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Трамп угрожал пошлинами Европе и БРИКС

Трамп грозил Евросоюзу тарифами еще до инаугурации. В конце декабря 2024 года он заявил, что европейцы «должны восполнить свой огромный дефицит» в отношениях с американцами за счет крупномасштабных закупок их энергоресурсов. В противном случае ЕС обложат постоянными пошлинами как минимум в десять процентов на весь импорт из Европы.

«Единственное, что они могут сделать быстро, — это покупать нашу нефть и газ. Мы исправим это с помощью тарифов, или им придется покупать нашу нефть и газ», — пояснил он.

Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай торговой войны с США, сообщала газета Politico.

При всем нежелании региона вступать в конфликт с Соединенными Штатами, Брюссель и Лондон подготовили арсенал оружия для торговой войны и отработали различные сценарии противостояния. Полный спектр ответных мер, включая симметричные пошлины, будет задействован, если им не удастся убедить Трампа не вводить карательные пошлины на европейский экспорт.

Президент США также обещал значительно усложнить торговые отношения Соединенных Штатов со странами БРИКС и ввести огромные пошлины на продукцию, произведенную в этих государствах. Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции, выпущенной в России, Индии, Китае, Южно-Африканской Республике (ЮАР), Бразилии. В состав БРИКС также входят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет, Эфиопия и Индонезия.

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