Трамп высказался против пошлин в отношении Китая

Bloomberg: Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Нового главу Белого дома процитировало издание Bloomberg.

По его словам, тарифы дают США весьма большую власть над Китаем, где очень не хотят, чтобы Вашингтон использовал эту возможность.

«И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть», — констатировал Трамп.

Рынки, как пишет Bloomberg, восприняли это как позитивный знак того, что новый глава государства решил воздержаться от введения пошлин на китайский импорт. Тем не менее эксперты полагают, что Трамп, скорее всего, не откажется от угроз тарифами, а значит, для Китая и остального мира очень многое поставлено на карту.

Ранее Трамп заявил, что США снова хотят поладить с Китаем. Между тем главные фондовые индексы Китая рухнули после того, как президент США подтвердил планы ввести 10-процентные тарифы на импорт китайских товаров.