Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:50, 24 января 2025Экономика

Трамп высказался против пошлин в отношении Китая

Bloomberg: Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины на импорт из Китая
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не вводить пошлины против Китая. Нового главу Белого дома процитировало издание Bloomberg.

По его словам, тарифы дают США весьма большую власть над Китаем, где очень не хотят, чтобы Вашингтон использовал эту возможность.

«И я бы предпочел не прибегать к ней. Но это огромная власть», — констатировал Трамп.

Рынки, как пишет Bloomberg, восприняли это как позитивный знак того, что новый глава государства решил воздержаться от введения пошлин на китайский импорт. Тем не менее эксперты полагают, что Трамп, скорее всего, не откажется от угроз тарифами, а значит, для Китая и остального мира очень многое поставлено на карту.

Ранее Трамп заявил, что США снова хотят поладить с Китаем. Между тем главные фондовые индексы Китая рухнули после того, как президент США подтвердил планы ввести 10-процентные тарифы на импорт китайских товаров.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

      Киев принял на вооружение новый дрон Poseidon

      50-летняя женщина рассказала об отношениях с мужчиной младше нее на 23 года

      В России взлетел спрос на искусственные бриллианты среди мужчин

      Стоимость авиадоставки грузов из Китая в Россию резко упала

      Задержание подозреваемого в госизмене пилота попало на видео

      На Украине сообщили о перерезании трассы Покровск — Константиновка российскими войсками

      Полицейские задержали таксиста за разбойное нападение на клиента ради пирогов

      Трамп высказался против пошлин в отношении Китая

      Раскрыта связь между манерой носить стаканы с кофе и характером человека

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше