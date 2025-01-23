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20:00, 23 января 2025Мир

США снова захотели поладить с Китаем

Президент Трамп заявил, что США снова хотят поладить с КНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Yves Herman / Reuters

Соединенные Штаты снова хотят поладить с Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция ведется на телеканале Fox News.

По его словам, США настроены на дружбу с Китаем. Вашингтон также надеется, что Пекин сможет посодействовать в урегулировании конфликта на Украине.

«Я надеюсь, Китай поможет нам остановить конфликт. В частности, с Россией и Украиной», — сказал американский президент. Трамп заявил, что КНР обладает определенным влиянием, чтобы помочь в разрешении сложившихся обстоятельств. В связи с этим США хотят работать совместно с китайскими экспертами. «И я упомянул об этом во время нашего телефонного разговора с президентом Си Цзиньпином», — добавил политик.

Трамп также сообщил, что шаги по разрешению украинского конфликта уже предпринимаются его командой. Затем он в очередной раз призвал Россию пойти на скорейшую сделку и завершить спецоперацию на Украине. В Truth Social (социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group — прим. «Ленты.ру») политик писал, что если Москва откажется от этого предложения, то Вашингтон введет высокие пошлины на все российские товары, поставляемые в США и остальные страны.

В Давосе американский лидер также заявил о желании сокращать ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Помимо этого, политик указал на неочевидное условие прекращения конфликта на Украине.

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