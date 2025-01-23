Трамп заявил о желании сокращать ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

Трамп: США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Президенту [России Владимиру] Путину очень понравилась идея сокращения ядерного оружия... Мы хотим посмотреть, сможем ли мы добиться денуклеаризации, и я думаю, что это возможно», — отметил республиканец.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции из стран БРИКС. При этом политик подчеркнул, что пошлины могут быть и выше. По его словам, это не просто угроза, а уже высказанная им позиция.