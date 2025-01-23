Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 23 января 2025Мир

Трамп заявил о желании сокращать ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

Трамп: США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Yves Herman / Reuters

США хотели бы сокращать свои ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция доступна на телеканале Fox News.

«Президенту [России Владимиру] Путину очень понравилась идея сокращения ядерного оружия... Мы хотим посмотреть, сможем ли мы добиться денуклеаризации, и я думаю, что это возможно», — отметил республиканец.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил введение 100-процентных таможенных тарифов на ввоз в США продукции из стран БРИКС. При этом политик подчеркнул, что пошлины могут быть и выше. По его словам, это не просто угроза, а уже высказанная им позиция.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Юра Борисов поборется за «Оскар». Он стал первым в истории российским актером, получившим номинацию на главную кинопремию

      Продавцов анаболиков из ролика «Гимн качков» задержали в Москве

      Американская компания Rocket Lab запустит французские спутники Kinéis

      Женщинам назвали оптимальную частоту смены нижнего белья

      Номинацию Борисова на «Оскар» прокомментировали

      Генерал Алаудинов попал в госпиталь. Что с ним случилось?

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети за спущенные джинсы фразой «думает, что он Бибер»

      Из-за фото бульдога сорвалась сделка наркоторговцев на пять миллиардов рублей

      Сотрудника военной прокуратуры арестовали за организацию побегов солдат из зоны СВО

      Алаудинов записал первое за девять дней видео после болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше