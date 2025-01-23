Трамп высказался о своих шагах по урегулированию украинского конфликта

Трамп: Шаги по урегулированию украинского конфликта уже предпринимаются

Президент США Дональд Трамп сообщил, что шаги по урегулированию украинского конфликта уже предпринимаются его командой. С таким заявлением он выступил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, трансляция выступления ведется каналом Fox News.

«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже находятся в процессе», — сообщил Трамп.

Американский лидер подчеркнул важность прекращения вооруженного конфликта. При этом Трамп не стал раскрывать подробности о мирных инициативах своей команды.

В своей речи президент США также заявил, что в случае снижения цен на нефть конфликт на Украине закончился бы сразу.