Трамп высказался о своих шагах по урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что шаги по урегулированию украинского конфликта уже предпринимаются его командой. С таким заявлением он выступил в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, трансляция выступления ведется каналом Fox News.
«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже находятся в процессе», — сообщил Трамп.
Американский лидер подчеркнул важность прекращения вооруженного конфликта. При этом Трамп не стал раскрывать подробности о мирных инициативах своей команды.
В своей речи президент США также заявил, что в случае снижения цен на нефть конфликт на Украине закончился бы сразу.