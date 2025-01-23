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19:33, 23 января 2025Экономика

Трамп назвал условие прекращения конфликта на Украине

Трамп: В случае снижения цен на нефть конфликт на Украине закончился бы сразу
Дмитрий Воронин
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в онлайн-режиме.

По словам Трампа, боевые действия «закончилась бы немедленно» в этом случае. В том числе поэтому его администрация будет добиваться соответствующей ценовой динамики от Саудовской Аравии и ОПЕК.

«Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны», — заявил американский президент. «Им следовало бы сделать это давно», — добавил Трамп, уточнив, что сейчас цена достаточно высока для продолжения конфликта.

Также республиканец сообщил, что Саудовская Аравия сейчас инвестирует в возглавляемую им страну примерно 600 миллиардов долларов, но он попросит саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «округлить эту сумму до триллиона».

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». На случай отказа представителей РФ он пригрозил введением высоких пошлин на все российские товары, поставляемые в США и другие страны.

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