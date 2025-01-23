Трамп назвал условие прекращения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал снижение цен на нефть условием завершения конфликта на Украине. Об этом глава государства заявил, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе в онлайн-режиме.
По словам Трампа, боевые действия «закончилась бы немедленно» в этом случае. В том числе поэтому его администрация будет добиваться соответствующей ценовой динамики от Саудовской Аравии и ОПЕК.
«Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны», — заявил американский президент. «Им следовало бы сделать это давно», — добавил Трамп, уточнив, что сейчас цена достаточно высока для продолжения конфликта.
Также республиканец сообщил, что Саудовская Аравия сейчас инвестирует в возглавляемую им страну примерно 600 миллиардов долларов, но он попросит саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда «округлить эту сумму до триллиона».
Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». На случай отказа представителей РФ он пригрозил введением высоких пошлин на все российские товары, поставляемые в США и другие страны.