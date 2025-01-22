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19:59, 22 января 2025Мир

«Давайте покончим с этой войной!» Трамп требует от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций

Трамп потребовал от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент США Дональд Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, так как дальше будет только хуже.

По словам политика, закончить конфликт можно «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Трамп подчеркнул, что России и Украине следует сесть за стол переговоров, чтобы сохранить жизни своих солдат.

Давайте заключим соглашение сейчас и остановим эту нелепую войну! Дальше будет только хуже

Дональд Трамппрезидент США

При этом глава Белого дома указал, что конфликт между Россией и Украиной не начался, если бы он был на посту президента США.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Трамп признался в любви русскому народу

Трамп подчеркнул, что не преследует цели навредить России. Американский лидер указал, что его всегда связывали хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, «несмотря на мистификации радикальных левых о России».

Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ

Дональд Трамппрезидент США

Политик также призвал не забывать о вкладе Москвы в победу во Второй мировой войне, отметив, что Россия потеряла «почти 60 миллионов жизней».

При этом, согласно данным Минобороны России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла более 26 миллионов человек, включая военнослужащих и гражданских лиц.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Тем не менее Трамп пригрозил задушить торговлю России в случае, если Москва откажется садиться за стол переговоров. Он пригрозил введением высоких пошлин на все товары, поставляемые из РФ в Соединенные Штаты и другие страны.

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Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

22 января Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней, однако мало кто верит в реальность таких сжатых сроков. Подробности сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняется в материале, почти никто всерьез не считает, что он сможет это сделать. По информации источников WSJ, американский лидер намерен лично контролировать ход переговорного процесса по Украине. Собеседники издания из числа бывших коллег Келлога при этом отмечают, что его нельзя назвать самостоятельной фигурой, поскольку он полностью зависит от мнения Трампа. Из-за этого, по их утверждению, Келлога не допустят до реальных переговоров США и России.

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