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19:12, 22 января 2025Мир

Трамп призвал Россию завершить СВО

Трамп призвал Россию пойти на сделку с США и завершить СВО на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам», — сказал он.

Ранее газета The Times написала, что высокопоставленные британские военные чиновники выступают против скорого урегулирования конфликта на Украине, обещанного президентом США Дональдом Трампом.

ЖЗЛ
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