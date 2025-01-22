Трамп призвал Россию завершить СВО

Трамп призвал Россию пойти на сделку с США и завершить СВО на Украине

Президент США Дональд Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Если мы не достигнем сделки, у меня не будет другого выбора, а только ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам», — сказал он.

Ранее газета The Times написала, что высокопоставленные британские военные чиновники выступают против скорого урегулирования конфликта на Украине, обещанного президентом США Дональдом Трампом.