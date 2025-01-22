В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине

Times: Британские военные выступили против урегулирования конфликта на Украине

Высокопоставленные военные чиновники Великобритании выступили против скорого урегулирования конфликта на Украине, обещанного президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Times со ссылкой на британских военных.

«Высокопоставленные офицеры Министерства обороны считают, что, как только Трамп добьется заключения мирного соглашения, между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — говорится в материале.

Генерал-лейтенант Майк Элвис заявил, что завершение боевых действий на Украине якобы даст России возможность нарастить свою военную мощь. При этом другой британский военный чиновник, генерал-лейтенант Ральф Вуддисс предположил, что в следующий раз Россия добьется гораздо больших успехов.

Отмечается, что страны НАТО обеспокоены «недостаточно сильной» позицией Киева перед началом переговоров, что может привести к потере Украиной территорий.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Ожидается, что Келлог будет консультировать Трампа по будущим переговорам, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».