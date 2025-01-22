Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

WSJ: Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп поручил Келлоггу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Почти никто не думает, что он сможет это сделать (...). Скорее говорят о том, что его назначение в качестве спецпредставителя является первым шагом для начала мирных переговоров, которые Трамп намерен контролировать сам», — передает издание.

Как отмечают авторы материала, Келлог будет консультировать Трампа по возможным переговорам по разрешению украинского кризиса, но «пока неясно, нуждается ли американский лидер в советах».

Ранее Трамп заявил, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее.