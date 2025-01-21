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12:41, 21 января 2025Мир

Трамп заявил о больших проблемах для России из-за отказа заключать сделку по Украине

Трамп: Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит The Guardian.

«Российский лидер Владимир Путин должен заключить сделку. Я думаю, у России будут большие проблемы, если она откажется от соглашения по Украине», — отметил политик.

При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее. Республиканец добавил, что шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Ранее Трамп заявил о планах встретиться с Путиным. При этом глава Белого дома не уточнил, где и когда именно может состояться встреча. Он также добавил, что конфликт на Украине «никогда не должен был начинаться».

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