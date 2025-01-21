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04:25, 21 января 2025Мир

Трамп заявил о планах встретиться Путиным

Трамп заявил, что встретится с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с лидером РФ может произойти уже «очень скоро», передает CNN.

При этом глава Белого дома не уточнил, где и когда именно может состояться встреча. В то же время он отметил, что процесс уже начался. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Вы знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — заявил Трамп.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва поздравляет избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность главы государства и готова к диалогу с ним. Он добавил, что Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия.

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