Путин поздравил Трампа с вступлением в должность президента США

Путин: Москва поздравляет Трампа с вступлением в должность президента США

Москва поздравляет избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность главы государства и готова к диалогу с ним. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания Совета безопасности, передает ТАСС.

«Слышим также его [Трампа] заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия видит сигналы Трампа о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своей будущей администрации организовать после вступления в должность 20 января телефонный разговор с Путиным. Уточняется, что в ходе беседы главной темой станет организация возможной встречи, где можно будет обсудить вопросы урегулирования конфликта на Украине.