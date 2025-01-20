Советник Трампа заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Советник Трампа Уолтц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта. Об этом в эфире американского телеканала CBS News заявил советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«И на самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт"», — рассказал советник американского лидера.

Уолтц также подчеркнул, что перед администрацией Трампа стоит вопрос о том, как создать условия для переговоров Москвы и Киева. Он подчеркнул, что для мирного урегулирования необходимо участие обеих сторон в процессе.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Уточняется, что в ходе беседы главной темой станет организация встречи, которая послужит началом для мирного урегулирования конфликта на Украине.