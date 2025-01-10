Минфин США сообщил о новых санкциях против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

США ввели против России новые ограничения, которые назвали одними из самых жестких санкций. Под них попали нефтяные компании, более 180 кораблей, перевозящих российскую нефть, а также руководители предприятий.

Белый дом рассчитывает, что Россия будет терять миллиарды долларов ежемесячно

Минфин США сообщил, что Вашингтон усиливает санкции против России, нацелившись на нефтяные доходы страны. Под ограничения попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Санкции введены и против структуры «Роснефти» — «Роснефтефлота». Кроме того, в списке значатся компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, — «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Введены ограничения и против 183 кораблей, которые занимаются перевозкой нефти и, согласно заявлению США, «являются частью теневого флота». Суда передвигаются под флагами России, Панамы, Барбадоса, Габона. Среди предприятий из других отраслей, попавших под санкции, — угольный Денисовский ГОК в Якутии, «Кузбассразрезуголь», Лискинский завод монтажных заготовок и другие.

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассчитывает, что новые ограничения будут стоить России миллиардов долларов ежемесячно и, как следствие, ударят по курсу рубля и приведут к повышению ключевой ставки Центробанке РФ. Там также заявили, что масштабные санкции против энергосектора России не несут угрозы глобальному рынку нефти, так как, по заверению Белого дома, риска дефицита предложения нет, а на внутреннем рынке США наблюдается переизбыток. Белый дом заключил, что судьба новых санкций будет полностью зависеть от администрации избранного президента США Дональда Трампа.

В России считают, что компании могли подготовиться к новым санкциям США

Бывший руководитель департамента стратегии и инноваций ПАО «Газпром нефть» Сергей Вакуленко днем 10 января сообщил, что США, вероятно, объявят о внесении нескольких российских нефтяных компаний в санкционный список. «Ход явно предполагается как умные санкции — запретить экспорт всей российской нефти — это сильно раскачать нефтяной рынок», — считает он.

Вакуленко предположил, что есть способ обойти подобные ограничения с помощью посредника, который купит нефть за рубли у компании, находящейся под санкциями, и экспортирует от своего имени. Кроме того, заметил эксперт, нефтяные компании явно знали о предстоящих ограничениях и могли обменяться опытом, например, с металлургами, которые давно находятся под ограничениями.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сообщения о планах США ввести новые санкции также комментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, администрация Байдена «будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений» команде Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что из-за новых антироссийских санкций Байден не оставит след в истории, а «наследит» перед уходом с поста.