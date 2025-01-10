В Кремле допустили новые антироссийские санкции от администрации Байдена

Администрация действующего президента США Джо Байдена может ввести новые антироссийские санкции перед президентством избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Администрация, конечно же будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — сказал представитель Кремля.
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Евросоюзе сообщила, что в европейских столицах все больше опасаются отмены Трампом антироссийских санкций.