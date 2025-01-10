В Кремле допустили новые антироссийские санкции от администрации Байдена

Песков: Байден попытается ввести санкции против РФ перед президентством Трампа

Администрация действующего президента США Джо Байдена может ввести новые антироссийские санкции перед президентством избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Администрация, конечно же будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена», — сказал представитель Кремля.

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Евросоюзе сообщила, что в европейских столицах все больше опасаются отмены Трампом антироссийских санкций.