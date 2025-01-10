В ЕС начали опасаться отмены Трампом санкций против России

FT: В ЕС опасаются, что Трамп отменит введенные при Байдене санкции против РФ

Чиновники Европейского союза (ЕС) начали все больше опасаться, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить антироссийские санкции и указы, которые были приняты во время срока действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники считают, что Трамп может отменить антироссийские санкции и указы лишь по той причине, что это были решения Байдена, без оглядки на последствия для союзников в Европе. Официальные лица Европейской комиссии (ЕК) начали анализировать возможные последствия для ЕС отмены новым президентом США тех или иных мер», — передает газета.

По данным издания, Еврокомиссия «надеется», что будущий глава Белого дома не отменит санкции против России, потому что «их могут использовать в качестве инструмента воздействия» в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

6 января агентство Reuetrs со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена собирается ввести больше санкций в отношении России. Отмечается, что целью Вашингтона станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель.