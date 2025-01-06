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07:52, 6 января 2025Мир

Стало известно о планах США ввести больше санкций против России

Reuters: новые санкции США против России коснутся нефтяных танкеров
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Zetong Li / Unsplash

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается ввести больше санкций в отношении России. Целью Вашингтона станут танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше 60 долларов за баррель. Об этом стало известно агентству Reuters, которое ссылается на два источника.

По данным агентства, РФ якобы использует старые суда для перевозки топлива с целью «обойти лимит». Один из неназванных собеседников Reuters заявил, что Штаты введут «большой пакет санкций» против Москвы.

«Санкции, вероятно, также будут включать меры против лиц, участвующих в некоторых сетях, торгующих нефтью по ценам выше лимита», — высказался другой источник.

Ранее появилась информация о том, что страны G7 обсуждают варианты ужесточения ценового потолка для российской нефти, который на Западе установили в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, введя эмбарго на морские поставки.

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