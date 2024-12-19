На Западе задумали снизить ценовой потолок для российской нефти

Bloomberg: страны G7 обсуждают снижение ценового потолка для российской нефти

Страны G7 обсуждают варианты ужесточения ценового потолка для российской нефти, который на Западе установили в конце 2022 года на уровне 60 долларов за баррель, введя эмбарго на морские поставки. Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

По данным собеседников агентства, которые подчеркивают, что обсуждения продолжаются, и окончательного решения пока нет, в число задуманных мер входят снижение ценового ограничения до 40 долларов за баррель, а также полный запрет на российской нефти.

Согласно нынешним условиям ценового ограничения, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть только в том случае, если она закупается ниже ценового порога. При этом в РФ следование указанному потолку официально запретили, а поставки начали осуществляться с использованием танкеров, которые на Западе называют «теневым флотом».

Речь идет о принадлежащих скрывающим бенефициаров владельцам или структурам судах, использование которых, как говорится в материале, позволило России добиться того, что «большую часть года цены на продаваемую ею нефть превышали 60 долларов за баррель».

На фоне этого Евросоюз включил в принятый 16 декабря 15-й пакет антироссийских санкций не только 54 физических и 30 юридических лиц, но и 52 судна, относимых Брюсселем к российскому «теневому флоту».