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16:13, 13 декабря 2024Экономика

Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку

Путин продлил до 30 июня 2025 года запрет на продажу нефти по ценовому потолку
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установленной недружественными странами предельной ценой на нефть и нефтепродукты из России. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 13 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Об этом со ссылкой на указ главы государства сообщает ТАСС.

Документ запрещает поставки в том случае, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка в 60 долларов за баррель, введенного государствами G7, ЕС и Австралией.

Срок действия указа продлевается каждые полгода начиная с 1 февраля 2023-го. За несколько дней до этой даты российское правительство выпустило постановление, обязавшее поставщиков ежемесячно отчитываться перед таможней о контрактах на нефть и нефтепродукты, не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о потолке цен и обеспечивать мониторинг неприменения этого условия вплоть до конечного покупателя.

Ранее стало известно, что под новые санкции Евросоюза, как и анонсировали СМИ, попадут десятки танкеров, считающихся на Западе российским теневым флотом. Речь идет о судах, которые принадлежат скрывающим бенефициаров владельцам или структурам, участвующим в торговле подпадающей под ценовой потолок нефтью.

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