Путин продлил запрет на продажу нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку

Путин продлил до 30 июня 2025 года запрет на продажу нефти по ценовому потолку

Президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установленной недружественными странами предельной ценой на нефть и нефтепродукты из России. Соответствующий указ был опубликован в пятницу, 13 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Об этом со ссылкой на указ главы государства сообщает ТАСС.

Документ запрещает поставки в том случае, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка в 60 долларов за баррель, введенного государствами G7, ЕС и Австралией.

Срок действия указа продлевается каждые полгода начиная с 1 февраля 2023-го. За несколько дней до этой даты российское правительство выпустило постановление, обязавшее поставщиков ежемесячно отчитываться перед таможней о контрактах на нефть и нефтепродукты, не допускать наличия в соглашениях и дополнениях к ним положений о потолке цен и обеспечивать мониторинг неприменения этого условия вплоть до конечного покупателя.

Ранее стало известно, что под новые санкции Евросоюза, как и анонсировали СМИ, попадут десятки танкеров, считающихся на Западе российским теневым флотом. Речь идет о судах, которые принадлежат скрывающим бенефициаров владельцам или структурам, участвующим в торговле подпадающей под ценовой потолок нефтью.