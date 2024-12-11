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20:05, 11 декабря 2024Экономика

Евросоюз введет санкции против танкеров с российской нефтью из третьих стран

Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против теневого флота России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В 15-й пакет санкций Евросоюза против России войдут суда из третьих стран, которые задействованы в перевозке российских грузов, в первую очередь нефти, в обход правил. Об этом со ссылкой на председательствующую в ЕС Венгрию и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен пишет Reuters.

«Я приветствую утверждение 15-го пакета санкций, направленных, в частности, против теневого флота России», — написала она в Х.

По данным агентства, официально новые ограничительные меры утвердят на встрече министров иностранных дел ЕС в понедельник, 16 декабря, а коснутся они почти 30 организаций, более 50 физических лиц и 45 танкеров. Целью новых ограничений названо ослабление поддержки Москвы со стороны третьих государств.

Ранее стало известно, что уходящее руководство США может ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта, применив так называемый иранский вариант. Речь идет о том, чтобы наказывать не только продавца, но и покупателя российского сырья в обход потолка цен.

Ранее в Белом доме опасались применения таких мер против Москвы, поскольку они могли привести к взлету стоимости энергоресурсов по всему миру. Но на фоне избытка предложения нефти эффект для мировой экономики окажется не столь серьезным, а рост добычи в США и других странах позволит компенсировать снижение поставок из России.

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