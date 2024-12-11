Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:09, 11 декабря 2024Экономика

Стало известно о планах США ужесточить санкции против нефтяного экспорта России

Bloomberg: США планируют ужесточить санкции против нефтяного экспорта России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить об ужесточении американских ограничений в отношении российского экспорта нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом не исключает введения санкций, аналогичных рестрикциям против нефтяного экспорта Ирана. По данным агентства, в таком случае действие ограничений будет распространяться и на покупателей энергоносителей из России.

Авторы статьи считают, что такая мера сопряжена с определенным риском, так как крупнейшие покупатели российской нефти — «такие могущественные страны», как Индия и КНР. После введения санкций цены на нефть могут резко вырасти и способствовать усилению напряженности в мировой экономике.

Также Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против «танкерного флота», якобы перевозящего российскую нефть. По словам собеседников агентства, детали новых ограничений еще обсуждаются.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат принимать решительные шаги, связанные в том числе с ужесточением санкций против России.

10 декабря стало известно, что представители стран Евросоюза обсудят возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      В США оценили последствия войны с Китаем

      Бразилия осудила атаку со стороны ВСУ на машины МАГАТЭ по пути к ЗАЭС

      Россиян предупредили об опасности популярной в США привычки

      Россиянин побывал в США и описал местных детей фразой «будто с другой планеты»

      В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА

      Трампа заподозрили в желании развалить Евросоюз

      Стало известно о планах США ужесточить санкции против нефтяного экспорта России

      Тигр укусил за голову забывшего закрыть клетку сотрудника зоопарка

      Мужчины назвали скрытые причины своих измен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше