Стало известно о планах США ужесточить санкции против нефтяного экспорта России

Bloomberg: США планируют ужесточить санкции против нефтяного экспорта России

Администрация президента США Джо Байдена может в ближайшее время объявить об ужесточении американских ограничений в отношении российского экспорта нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Белый дом не исключает введения санкций, аналогичных рестрикциям против нефтяного экспорта Ирана. По данным агентства, в таком случае действие ограничений будет распространяться и на покупателей энергоносителей из России.

Авторы статьи считают, что такая мера сопряжена с определенным риском, так как крупнейшие покупатели российской нефти — «такие могущественные страны», как Индия и КНР. После введения санкций цены на нефть могут резко вырасти и способствовать усилению напряженности в мировой экономике.

Также Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против «танкерного флота», якобы перевозящего российскую нефть. По словам собеседников агентства, детали новых ограничений еще обсуждаются.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что США продолжат принимать решительные шаги, связанные в том числе с ужесточением санкций против России.

10 декабря стало известно, что представители стран Евросоюза обсудят возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России.