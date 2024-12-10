В США заявили о планах ужесточить санкции против России

США продолжат принимать решительные шаги, связанные в том числе с ужесточением санкций против России. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее слова приводит сайт министерства.
«Вместе с помощью Америки в сфере безопасности Украине и шагами, которые мы продолжим предпринимать для решительного ужесточения санкций в отношении России, эти действия еще больше укрепят позиции Украины в деле защиты ее суверенитета и достижения справедливого мира», — заявила Йеллен.
Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза (ЕС) в среду, 11 декабря, обсудят возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России.