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23:02, 10 декабря 2024Мир

В США заявили о планах ужесточить санкции против России

Минфин: США продолжат принимать решительные шаги, ужесточая санкции против РФ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

США продолжат принимать решительные шаги, связанные в том числе с ужесточением санкций против России. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее слова приводит сайт министерства.

«Вместе с помощью Америки в сфере безопасности Украине и шагами, которые мы продолжим предпринимать для решительного ужесточения санкций в отношении России, эти действия еще больше укрепят позиции Украины в деле защиты ее суверенитета и достижения справедливого мира», — заявила Йеллен.

Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза (ЕС) в среду, 11 декабря, обсудят возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России.

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