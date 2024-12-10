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21:47, 10 декабря 2024Мир

Страны ЕС обсудят новые санкции против России

Reuters: представители стран ЕС обсудят новые санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Представители стран Евросоюза (ЕС) в среду, 11 декабря, обсудят возможные санкции в связи с якобы существующими гибридными угрозами со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным агентства, под угрозами понимаются, в частности, предполагаемые случаи срыва выборов, подрывной деятельности в сфере экономики, а также кибератак.

К санкционному перечню, согласованному в октябре, могут добавить список из 16 лиц и трех организаций. В основном речь идет о российских физических и юридических лицах. Однако, как уточняет агентство, в списке также представлены три человека из Молдавии, Кот-д'Ивуара и Грузии, а также одна организация из Того.

Ранее власти Канады расширили список попавших под антироссийские санкции лиц из-за якобы нарушения прав человека на территории Украины. В список были внесены 9 человек. Они являются служащими Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, а также Федеральной службы войск национальной гвардии.

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