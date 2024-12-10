Канада расширила санкции против России

Власти Канады расширили список попавших под антироссийские санкции лиц из-за якобы нарушения прав человека на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В список были внесены 9 человек. Они являются служащими Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, а также Федеральной службы войск национальной гвардии.
Ранее антироссийские санкции также расширили США.
6 декабря стало известно, что Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину.