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19:50, 10 декабря 2024Мир

Канада расширила санкции против России

Власти Канады расширили список лиц, попавших под антироссийские санкции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Tom Carnegie / Unsplash

Власти Канады расширили список попавших под антироссийские санкции лиц из-за якобы нарушения прав человека на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В список были внесены 9 человек. Они являются служащими Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, а также Федеральной службы войск национальной гвардии.

Ранее антироссийские санкции также расширили США.

6 декабря стало известно, что Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину.

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