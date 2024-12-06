В Канаде захотели отправить Украине запрещенное оружие

NP: Канада намерена отправить запрещенное в стране оружие на Украину

Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. Об этом сообщает канадское издание National Post (NP).

Издание передает слова министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана, заявившего, что в перечень запрещенного оружия попадут 324 уникальных марки и модели «штурмового» стрелкового вооружения. По его словам, решение о запрете этих видов оружия вступит в силу немедленно. Под запрет попадут «все текущие и будущие варианты этого оружия».

В публикации отмечается, что в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия. Леблан сообщил, что изъятое у розничных торговцев оружие может быть поставлено Киеву.

В ноябре Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее на Украину.