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20:33, 6 декабря 2024Мир

В Канаде захотели отправить Украине запрещенное оружие

NP: Канада намерена отправить запрещенное в стране оружие на Украину
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Lars Hagberg / Reuters

Канада намерена расширить список запрещенного в стране оружия и отправить часть его на Украину. Об этом сообщает канадское издание National Post (NP).

Издание передает слова министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана, заявившего, что в перечень запрещенного оружия попадут 324 уникальных марки и модели «штурмового» стрелкового вооружения. По его словам, решение о запрете этих видов оружия вступит в силу немедленно. Под запрет попадут «все текущие и будущие варианты этого оружия».

В публикации отмечается, что в список запрещенного оружия попадут около 14 500 единиц огнестрельного оружия. Леблан сообщил, что изъятое у розничных торговцев оружие может быть поставлено Киеву.

В ноябре Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее на Украину.

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