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14:43, 21 ноября 2024Мир

Канада отправит Украине ПВО NASAMS

Укринформ: Канада отправит Украине систему противовоздушной обороны NASAMS
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее Украине. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр, его цитирует украинское агентство «Укринформ».

«Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше», — сказал глава оборонного ведомства, отметив, что сейчас системы находятся в Польше и ждут переправки через границу.

Ранее Польша привела в полную готовность свои силы ПВО и радиолокационной разведки на фоне воздушной тревоги на Украине.

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