Канада отправит Украине ПВО NASAMS

Канада закупила систему противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, чтобы отправить ее Украине. Об этом сообщил канадский министр обороны Билл Блэр, его цитирует украинское агентство «Укринформ».
«Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше», — сказал глава оборонного ведомства, отметив, что сейчас системы находятся в Польше и ждут переправки через границу.
Ранее Польша привела в полную готовность свои силы ПВО и радиолокационной разведки на фоне воздушной тревоги на Украине.