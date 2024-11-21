Польша привела силы ПВО в полную готовность на фоне тревоги на Украине

Польша привела ПВО и радиолокацию в полную готовность из-за тревоги на Украине

Польша привела в полную готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки на фоне воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских Вооруженных сил.

Отмечается, что меры были приняты из-за якобы российской атаки на объекты, расположенные на западе Украины. «Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — сказано в публикации.

Ранее Польша распорядилась поднять в воздух дежурные пары истребителей и начать оперативную деятельность в воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов.