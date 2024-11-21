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12:37, 21 ноября 2024Мир

Польша привела силы ПВО в полную готовность на фоне тревоги на Украине

Польша привела ПВО и радиолокацию в полную готовность из-за тревоги на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша привела в полную готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки на фоне воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских Вооруженных сил.

Отмечается, что меры были приняты из-за якобы российской атаки на объекты, расположенные на западе Украины. «Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — сказано в публикации.

Ранее Польша распорядилась поднять в воздух дежурные пары истребителей и начать оперативную деятельность в воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов.

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