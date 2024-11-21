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10:53, 21 ноября 2024Мир

Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России

Польша начала «оперативную деятельность» авиации из-за якобы активности России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Истребители польских военно-воздушных сил подняты в воздух второй раз за текущую неделю из-за якобы активности России. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

«В связи с очередной атакой Российской Федерации (...) в частности, на западе Украины, начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — указали в штабе. Предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми территориями, добавили там.

Оперативное командование распорядилось поднять все дежурные пары истребителей, а также привести в состояние повышенной боевой готовности все средства радиолокационной разведки и системы противовоздушной обороны, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии.

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