Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России

Польша начала «оперативную деятельность» авиации из-за якобы активности России

Истребители польских военно-воздушных сил подняты в воздух второй раз за текущую неделю из-за якобы активности России. Об этом сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

«В связи с очередной атакой Российской Федерации (...) в частности, на западе Украины, начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов», — указали в штабе. Предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с угрожаемыми территориями, добавили там.

Оперативное командование распорядилось поднять все дежурные пары истребителей, а также привести в состояние повышенной боевой готовности все средства радиолокационной разведки и системы противовоздушной обороны, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Польше помогают готовить военных для нападения на территорию Белоруссии.