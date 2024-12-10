США расширили список антироссийских санкций

Минторг США ввел меры экспортного контроля против четырех российских компаний

Руководство министерства торговли США ввело меры экспортного контроля против четырех российских компаний из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Под ограничения попали компании «Авиаснаб», «Горизонт», NtechLab и «Технологии видеоанализа». Как заявили в ведомстве, деятельность этих организаций «противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США». Инициатива о включении данных компаний в санкционный список исходила от Бюро по вопросам промышленности и безопасности.

Поводом для введения экспортных ограничений против «Авиаснаб» и «Горизонт», как утверждают в Минторге США, стали поставки военным из Мьянмы запчастей и компонентов. Согласно данным ведомства, эта продукция в итоге якобы использовалась в ходе воздушных атак на население африканской страны.

В свою очередь, NtechLab и «Технологии видеоанализа», по заявлению Минторга США, попали в санкционный список из-за разработки программного обеспечения для распознавания лиц.

Ранее Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Казначейства сообщило о внесении в антироссийский санкционный список компании из США, Таиланда, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов за помощь РФ в обходе западных ограничений. Рестрикции ввели против фирм Pullman Global Solutions (Вайоминг, США), Siam Expert Trade (Бангкок, Таиланд), TGRconcierge (Великобритания) и TGR DWC (Дубай, ОАЭ). Как утверждают власти Соединенных Штатов, эти организации участвовали в «сети по отмыванию денег, использующей цифровые активы для обхода санкций».