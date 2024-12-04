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21:45, 4 декабря 2024Экономика

США внесли в список санкций против России американскую компанию

США внесли американское предприятие и еще 4 фирмы в санкционный список по России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Власти США ввели санкции против пяти человек и пяти компаний в рамках ограничений против России. Об этом сообщает Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) американского Казначейства.

Предприятия внесли в список SDN в рамках вторичных санкций. Минфин страны объявил о раскрытии «сети по отмыванию денег, использующей цифровые активы для обхода санкций».

В санкционный перечень попали компания по предоставлению IT-услуг юрлицам Pullman Global Solutions (Вайоминг, США), предприятия по наземной и морской логистике Siam Expert Trade (Бангкок, Таиланд), TGRconcierge (Великобритания) — обслуживает клиентов люкс-класса по перелетам, образованию, покупке недвижимости

Также список пополнили TGR DWC (Дубай, ОАЭ) — осуществляет консультационную деятельность по вопросам управления и
TGR Partners (Россия, Украина, Великобритания, Турция, Сингапур, Латвия) — финансовая и страховая деятельность.

Ранее кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог предлагал заморозить линии фронта на Украине. Опубликованный в открытом доступе план Кита Келлога исключает на 10 лет принятие Украины в НАТО. Также он включает в себя прекращение изоляции России, установление с ней дипломатических отношений и постепенную отмену санкций.

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