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01:31, 30 ноября 2024Мир

В США предложили частичное снятие санкций с России

CNN: Келлог предлагал снятие санкций с России в обмен на перемирие с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

Кандидат на должность спецпосланника по Украине и России в администрации Дональда Трампа Кит Келлог ранее предлагал заморозить линии фронта на Украине, ввести демилитаризованную зону и частично снять санкции с России в обмен на прекращение огня. Об этом сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на план Келлога, подготовленный в апреле для America First Policy Institute. В рамках плана он предложил ограниченное снятие санкций с России при согласии на перемирие. При этом полный пересмотр ограничений будет возможен только при подписании мирного соглашения, которое будет устраивать Украину.

Келлог также предлагает ввести специальный сбор на экспорт энергоресурсов из России. Полученные средства можно использовать для Украины. При этом Киеву придется отказаться от вооруженного возвращения территорий, но сохранит право добиваться их дипломатическим путем.

Ранее Келлог заявил, что в украинском конфликте необходимо реализовать «мир через силу». Таким образом он описал свою будущую работу, обратившись к концепции бывшего американского лидера Рональда Рейгана.

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