Спецпосланник Трампа по Украине оценил свою будущую работу словами Рейгана

Спецпосланник Трампа Келлог: необходимо реализовать мир на Украине через силу

Необходимо реализовать «мир через силу» в украинском конфликте. Таким образом назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог описал свою будущую работу, обратившись к концепции бывшего американского лидера Рональда Рейгана. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это привилегия всей моей жизни — работать на президента Трампа. Я с нетерпением жду возможности начать работу над реализацией "мира через силу", одновременно отстаивая интересы США», — отметил он.

Концепция «мир через силу» была основой внешней политики Рейгана, которую Трамп перенял для реализации видения своего внешнеполитического курса.

Ранее Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. По словам избранного президента США, Келлог сможет «сделать мир снова безопасным».