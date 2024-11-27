Трамп назначил спецпосланника США по Украине

Трамп заявил о назначении Кита Келлога спецпосланником США по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. Об этом американский лидер написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Я очень рад назначить генерала Кита Келлога на должность помощника президента и специального представителя по Украине и России. Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности», — написал 47-й президент США.

При этом Трамп напомнил, что Келлог поддерживал его с самого начала своей политической карьеры. По его словам, новый спецпосланник по Украине сможет «сделать мир снова безопасным».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники подтверждало планы Трампа назначить Келлога спецпосланником по Украине. Известно, что он работал в первой администрации президента-республиканца в должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса.

Кроме того, в июне Келлог представил Трампу один из планов мирного урегулирования, который предполагает замораживание всех действий по линии боевого столкновения.