В США назвали нового кандидата Трампа на должность спецпосланника на Украине

Reuters: Трамп хочет сделать Кита Келлогга спецпосланником на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп хочет сделать генерал-лейтенанта Кита Келлога спецпосланником на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Известно, что Келлог работал в первой администрации президента Трампа в должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности тогдашнего вице-президента Майка Пенса. Кроме того, авторы материала пишут, что в июне Келлог представил Трампу один из планов мирного урегулирования, который предполагает замораживание всех действий по линии боевого столкновения.

При этом отмечается, что он не единственный кандидат. Уточняется, что Трамп также присматривается к кандидатуре бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла.

Ранее стало известно, что советника Трампа Бориса Эпштейна отстранили от участия в ряде встреч переходной команды нового президента. Он рассматривался в качестве наиболее вероятной фигуры спецпосланника на Украине, так как является уроженцем Москвы и лично знаком с ситуацией.