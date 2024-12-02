Обнародован план спецпосланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Опубликован план администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта

Опубликованный в открытом доступе план спецпосланника по Украине избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога исключает на 10 лет принятие страны в НАТО и включает в себя снятие санкций против России. Текст документа размещен на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI).

«Президенту США и другим лидерам НАТО необходимо отсрочить членство Украины в альянсе на 10 лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности (...). Кроме того, нужно прекратить изоляцию России и снять с нее ограничения», — отмечается в документе.

Келлог также подчеркнул, что продолжающийся украинский кризис является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью Байдена как мирового лидера».

27 ноября стало известно о новом назначении в будущей администрации Трампа — его помощником и специальным посланником по Украине и России станет генерал-лейтенант Кит Келлог.