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18:20, 11 декабря 2024Мир

В ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций

Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза в соцсети X.

Новый пакет антироссийских санкций нацелен против российских и зарубежных компаний, которые могут «косвенно способствовать военно-техническому развитию России».

Отмечается, что в санкционные списки войдут новые физические и юридические лица как из России, так и из других стран. Цель новых ограничений — ослабить поддержку Москвы со стороны третьих государств.

Ранее власти Канады расширили список попавших под антироссийские санкции лиц из-за якобы нарушения прав человека на территории Украины. В список были внесены 9 человек, которые являются служащими Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, а также Федеральной службы войск национальной гвардии.

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