Российские нефтяные компании попали под блокирующие санкции США

«Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» с дочерними компаниями попали под санкции США

Две российские нефтяные компании, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. Об этом указано в документах американского Минфина.

Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме них в новый санкционный список попали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.

Также в новый перечень ограничений внесли главу «Зарубежнефти» Сергея Кудряшова и главу «Газпромнефти» Александра Дюкова, заместителей министра энергетики РФ Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева и президента «Лукойла» и гендиректор «Татнефти». гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, глав «Башнефти» и «Зарубежнефти» Владимира Чернова и Сергея Кудряшова, а также сына совладельца «Лукойла Юсуфа Алекперова.

В список попали «Газпром СПГ Портовая» и «Газпром шельфпроект», «Ачимгаз», «Русгазбурения», совместное предприятие «Газпрома» и «Лукойла» «Лаявожнефтегаз», сербская компания NIS, «Полярный литий», «Восток ойл». Помимо них рестрикции наложили на связанные с российским проектом «Арктик СПГ-2» структуры. Вместе с ними Минфин США ввел санкции против 100 судов, участвующих в перевозке российских углеводородов и связанных с Совкомфлотом и Газпром нефтью и более 30 нефтесервисных российских компаний, включая «РН-Бурение» и «Технологии ОФС».

Новые санкции исключат участие российских структур в управлении сербской нефтегазовой компании Naftne industrije Srbije (NIS), которую контролируют структуры «Газпрома». Главными трудностями считаются возможные перебои с поставками нефти, проблемы в работе нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. В республике сформированы две переговорные группы и орган по координации поставок нефти.

Как отмечают опрошенные Reuters эксперты, новые меры администрации Байдена приведут к серьезным перебоям в поставках ресурса в Индию и Китай. Санкции могут привести к снижению цен на российское сырье ниже установленного потолка, чтобы можно было использовать западную страховку и танкеры. В противном случае, допустил он, индийские НПЗ воздержатся от приема судов, попавших под ограничения.