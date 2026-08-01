Мужчина снял последствия атаки на склады в Петербурге на видео и поплатился

Снявшего видео о последствиях атаки БПЛА на склады в Петербурге мужчину задержали

Мужчина снял рилс о последствиях атаки на склады в Петербурге и поплатился за это. Внимание на инцидент обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о 31-летнем петербуржце. Мужчина стал очевидцем налета дронов на логистические центры, после чего снял происходящее на видео и сделал рилс, ставший вирусным в социальных сетях. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину.

В действиях местного жителя нашли признаки нарушения пункта 1 статьи 8.6.3 закона Санкт-Петербурга № 273-70. Между тем, если бы в кадр попала работа ПВО, ему грозил бы более серьезный срок по статье о государственной измене.

Ранее стало известно, что в Краснодаре накажут девушку, которая опубликовала видео с горящим складом после атаки БПЛА.