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13:35, 24 июля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка ответит за выложенное видео с горящим после атаки складом

В Краснодаре накажут девушку, опубликовавшую видео с горящим складом после атаки БПЛА
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Краснодаре накажут девушку, опубликовавшую видео с горящим складом после атаки БПЛА. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, сотрудники полиции обнаружили в сети видео, на котором девушка показывает горящее складское помещение, которое пострадало в результате атаки БПЛА.

Полицейские установили автора публикации. Ей оказалась 19-летняя местная жительница.

На Кубани введен запрет на распространение материалов с работой ПВО и последствий применения БПЛА противника, а также мест размещения военных подразделений.

Материалы дела направлены в краевую администрацию.

Ранее сообщалось, что школьник поджег две АЗС в российском регионе.

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