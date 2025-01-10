Захарова связала новые санкции США с попыткой Байдена «наследить» перед уходом

Захарова: Из-за новых санкций США Байден не оставит след в истории, а наследит

Из-за новых антироссийских санкций действующий президент США Джо Байден не оставит след в истории, а «наследит» перед уходом с поста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить», — заявила Захарова, комментируя новые санкционные ограничения.

Ранее российские нефтяные компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. В санкционный список были также внесены «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.