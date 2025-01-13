Китай отказался принять три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США. Что на это ответили в Москве?

В Китае не приняли три танкера с нефтью из России из-за новых санкций США

Три танкера с российской нефтью простаивают у берегов Китая — местные порты отказались принимать их из-за новых санкций США. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на системы по отслеживанию движения судов.

Так, судно Huihai Pacific с партией 770 тысяч баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения 15 января, но накануне изменило курс и на данный момент находится в море без движения. Танкер Mermar с 755 тысячами баррелей топлива также должен был достигнуть цели на этой неделе, но ожидает у побережья. Кроме того, в Желтом море остается Olia, перевозящий 709 тысяч баррелей.

В общей сложности они перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO, которая оценивается дороже сорта Urals. Известно, что танкеры вышли из дальневосточного порта Козьмино.

Фото: Stringer / Reuters

Уточняется, что от взаимодействия с нефтяными танкерами, на которые США распространили санкции из-за их причастности к перевозке грузов для России, решила отказаться и Индия.

США объявили о новом пакете санкций 10 января. Под рестрикции попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние компании и другие

В Москве указали на страх частных китайских компаний перед США

Высказываясь о сложившейся ситуации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что частным китайским компаниям страшно попасть под американские санкции.

Для этого США и вводят все новые санкции, чтобы нам совсем невозможно было торговать даже с Китаем. Тут вопрос больше договоренностей и юридических моментов Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Помимо этого, депутат указала на то, что в отказе Китая принимать российские танкеры также присутствуют и политические аспекты, требующие изучения.

Фото: Havariekommando / Reuters

Американские санкции повлияют на способность Китая и Индии покупать нефть из России

Как пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков, новые санкции США против российской нефтяной отрасли существенно скажутся на способности Китая и Индии покупать данное топливо у России.

Так, в Kpler считают, что нефтеперерабатывающим заводам указанных стран нужно как можно быстрее увеличить закупку нефти на Ближнем Востоке, в Африке и США из-за снижения числа судов, которые могли бы доставлять российскую нефть.

Индийская сторона подтвердила, что другого выбора у нее нет, и, вероятно, дело может дойти и до закупки американского топлива. Китай, в свою очередь, сможет увеличить поставки из Канады.