Китай отказался принимать подсанкционные танкеры с российской нефтью

Bloomberg: Китай не принимает попавшие под санкции три танкера с нефтью из РФ

Три танкера с российской нефтью, попавшие под новые санкции США, не могут попасть в китайский порт. Об этом со ссылкой на системы по отслеживанию движения судов пишет Bloomberg.

В общей сложности эти танкеры перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO, который оценивается на рынке дороже, чем сорт Urals. Все они вышли из дальневосточного порта Козьмино.

Судно Huihai Pacific с партией 770 тысяч баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения в среду, 15 января, но в выходные изменило курс и теперь стоит в море без движения. Танкер Mermar с 755 тысячами баррелей также должен был достигнуть цели на этой неделе, но ожидает у побережья. Olia, перевозящий 709 тысяч баррелей, остается в Желтом море.

Ранее китайская компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами, распорядилась отказывать танкерам, находящимся под ограничениями, причаливать или разгружаться в терминалах.

Спустя несколько дней Вашингтон объявил о самом суровом с начала боевых действий на Украине пакете санкций в отношении российской нефтяной отрасли. Под удар попали более 180 судов, а также «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими дочерними компаниями. На этом фоне стоимость нефти резко выросла, мартовские фьючерсы Brent поднялись выше 81 доллара за баррель.