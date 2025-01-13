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14:15, 13 января 2025Мир

В Госдуме отреагировали на отказ Китая принимать танкеры с российской нефтью

Депутат Журова заявила об опасениях компаний Китая из-за танкеров с нефтью из РФ
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Частные китайские компании боятся попасть под санкции США, убеждена первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на отказ порта в Китае принимать танкеры с российской нефтью.

«Я не знаю, как там с частными моментами, какие у Китая с нами договоренности. Видимо, частные китайские компании боятся тоже попасть под санкции. Для этого США и вводят все новые санкции, чтобы нам совсем невозможно было торговать даже с Китаем. Тут вопрос больше договоренностей и юридических моментов», — прокомментировала Журова.

Депутат отметила, что политические аспекты в отказе Китая принимать российские танкеры тоже присутствуют, но их необходимо детально изучить.

Ранее стало известно, что три танкера с российской нефтью, попавшие под новые санкции США, не могут попасть в китайский порт. Отмечается, что они вышли из дальневосточного порта Козьмино.

Судно Huihai Pacific с партией 770 тысяч баррелей нефти должно было прибыть в порт назначения в среду, 15 января, но в выходные изменило курс и теперь стоит в море без движения. Танкер Mermar с 755 тысячами баррелей также должен был достигнуть цели на этой неделе, но ожидает у побережья. Olia, перевозящий 709 тысяч баррелей, остается в Желтом море.

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