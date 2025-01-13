Санкции США назвали угрозой для покупки Индией и Китаем нефти из России

Reuters: санкции США повлияют на способность Китая и Индии покупать нефть из РФ

Последние санкции администрации президента США Джо Байдена против российской нефтяной отрасли окажут существенное влияние на способность Китая и Индии покупать у Москвы нефть. О такой угрозе со ссылкой на трейдеров и аналитиков сообщает Reuters.

В Kpler считают, что нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) из этих двух стран придется, как минимум в ближайшее время, увеличить закупку нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Америке из-за снижения числа судов, которые могли бы доставлять российскую нефть. Ограничительные меры затронули 180 танкеров, используемых Россией.

Представитель индийской нефтеперерабатывающей компании подтвердил, что ограничительные меры не оставляют им выбора. Возможно, дело дойдёт даже до американской нефти. Что касается Китая, то его предприятия отрасли могут увеличить поставки из Канады.

За 11 месяцев 2024 года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5 процента, до 1,764 миллиона баррелей в сутки, что немногим более трети всех закупок нефти. У Китая на российское сырье приходится 20 процентов импорта, рост за тот же период составил два процента (2,159 миллиона баррелей в сутки). После отказа Европы от закупок российской нефти эти две страны приобретают большую часть российского экспорта.

США объявили о новом пакете санкций в пятницу, 10 января. Под удар попали более 180 судов, в том числе танкеры, ледоколы, суда снабжения, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также их дочерние компании и другие.

На этом фоне как минимум три танкера, следовавшие с грузом нефти из дальневосточного порта Козьмино в Китай, остановились в море. Все они стали участниками санкционного списка.

