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15:05, 22 января 2025Экономика

Китайские акции упали после слов Трампа о пошлинах

Bloomberg: Фондовые индексы КНР упали после подтверждения планов США по тарифам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Главные фондовые индексы Китая падают после того, как президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы ввести тарифы в 10 процентов на импорт китайских товаров. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает Bloomberg.

CSI 300, включающий акции материкового Китая, к закрытию снизился на 0,93 процента, а отражающий динамику бумаг в Гонконге Hang Seng China Enterprises упал почти на 2 процента.

Днем ранее индексы росли, потому что инвесторы реагировали на отсутствие темы пошлин в первых выступлениях Трампа. Им казалось, что обещания политика, данные до инаугурации, окажутся просто словами, но на следующий день глава Белого дома повторил их и добавил конкретную дату.

По словам Трампа, тарифы могут ввести уже 1 февраля, а в качестве одной из причин начала торговой войны он назвал поставки в США через Мексику и Канаду наркотика фентанила, который производится в Китае. Участники рынка отмечают, что меньший, чем ожидалось ранее, размер пошлин, ничего не значит, потому что увеличивать их будет проще, чем вводить.

Также президент США намерен ввести тарифы на товары из Мексики и Канады. Соседские страны он также обвиняет в транспортировке фентанила в США и слабом миграционном контроле.

На это премьер-министр Канады Джастин Трюдо пригрозил остановить поставки электроэнергии, энергоресурсов и редких металлов, которые США нужны для лидерства в мире.

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